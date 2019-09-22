شكرا لقرائتكم أسون VS مصر المقاصة .. مواجهة نارية بالدورى بين أبناء الصعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق أسوان نظيره مصر المقاصة فى تمام الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام فى المواجهة الأولى لأبناء الجنوب بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال الدفعة المعنوية لظهورهم الأول بالممتاز بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم ويتسلح فريق أسوان بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد ثنائى الاهلى السابق.

ومن جانبه طالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بتقديم انطباع أول مميز فى الدوري بعد الخروج من كأس مصر ويستلح الفريق الفيومى بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى صلاح أمين وعمرو مرعى و خالد اوتشو و محمد إبراهيم و ايدو موسيس و أحمد صبيحة ومحمود فهمى .