شكرا لقرائتكم طنطا يستعيد ذكريات الممتاز بمواجهة صعبة مع دجلة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه وادى دجلة نظيره طنطا فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين فى مستهل مشوارهم بالدوري .

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بتقديم بصمة متميزة فى ضربة البداية لاسيما بعد الصفقات القوية التى انضمت للفريق وعلى رأسها عاد عبد الرحمن رمضان "بودى" و رجب عمران ومروان حمدى و التونسى رفيق كابو، والمغربى عبد الكبير الوادى.

ومن جانبه يسعى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لحصد النقاط الثلاث فى الظهور الأول بدوري الأضواء والشهرة مستلحاً بكتيبة الصفقات الجديدة وعلى رأسها على فرج ومحمد فتحى وإيهاب سمير وكابونجا والسنغالى ضيوف .