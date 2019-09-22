شكرا لقرائتكم الخطيب يقيم احتفالية ضخمة للاعبي الأهلى بعد التتويج بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب احتفالية خاصة للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة فور عودة اللاعبين من معسكر برج العرب، ولكن لم يتم تحديد موعدها بشكل دقيق حتى هذه اللحظة بسبب ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية، وخاطب مسئولو الأهلى الجهات المختصة بإقامة الاحتفالية لتأمينها بالشكل المطلوب.

ويرغب مسئولو الأهلى فى الاحتفال ببطولتي الدوري العام وبطولة السوبر بشكل موسع ،خاصة وأن الفريق لم يحتفل ببطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة، عكس بطولة السوبر التي تم الإحتفال بها فى ملعب برج العرب فور حسم البطولة على حساب الزمالك.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى قد وجه الشكر والتحية لجماهير النادي الوفية التي زحفت ودعمت فريقها فى مباراة السوبر، وساندته حتى نهاية المباراة ، وكان لها الدور الأكبر في تحفيز اللاعبين واستنفار طاقتهم للفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي، مشيداً بالسلوك المتميز لجماهير الأهلى خلال اللقاء ، مؤكدا أنها ستظل القاسم المشترك في كل بطولات النادى والداعم الاكبر لناديها مثلما كانت على مدار تاريخه الطويل .