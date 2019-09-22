شكرا لقرائتكم كاسونجو يتواصل مع رئيس الزمالك لحل أزمته مع الوداد المغربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المُعار للوداد المغربى مع مسئولى النادى الأبيض من أجل مطالبة مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة بالتدخل فى أزمته مع الوداد المغربى، وذلك على خلفية رفض مسئولى النادى المغربى تسديد مستحقاته منذ ضمه من صفوف النادى الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن كاسونجو أكد إنه لن يشارك فى تدريبات الوداد المغربى لحين حل أزمته بعدما حصل على أكثر من وعدا بشأن مستحقاته دون تنفيذه وأكد إن الفريق المغربى حصل على بطاقته الدولية من الزمالك وتم إخطاره بقيده فى قائمة الفريق المغربى بدورى أبطال إفريقيا والاعتماد عليه بصورة أساسية قبل مفاجأته بعدم تسديد مستحقاته وكذلك عدم تواجده ضمن حسابات الفريق المغربى بشكل مفاجئ.

وتابع نفس المصدر تأكيده إن اللاعب الكونغولى ينتظر موقف الزمالك بشأن أزمته مع الوداد المغربى لحسم موقفه بصورة نهائية بعدما انتقل إلى الوداد بناءً على رغبة مسئولى النادى الأبيض ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الفريق المغربى لقلعة ميت عقبة.