مدرب حراس الزمالك ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي أيمن طاهر مدرب حراس الفريق الابيض، منصب مدرب حراس المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة بجهاز جسام البدري مدرب المنتخب الجديد. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ” أبارك لأيمن طاهر توليه مسئولية مدرب حراس المنتخب الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق وهو مدرب قدير”. وشدد يصل خلال اليومين المقبلين مدرب حراس مرمى $جنبي ومدرب أحمل بناء على قرار الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الذي تواصل معهم خلال الايام الماضية.

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