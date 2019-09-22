مرتضى منصور يفتح النار على حسام عاشور

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل وعندما يتحدث عن ناد عريق مثل الزمالك يجب أن يتحدث بأدب. الزمالك من قبل وعندما يتحدث عن ناد عريق مثل الزمالك يجب أن يتحدث بأدب. اختتم: "حصلت على40 بطولة بالحكام وانت تعلم هذا جيدا يا عاشور"

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