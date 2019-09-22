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مرتضى منصور يفتح النار على حسام عاشور

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قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن حسام عاشور سعي للانتقال إلى

الزمالك من قبل وعندما يتحدث عن ناد عريق مثل الزمالك يجب أن يتحدث بأدب.

اختتم: "حصلت على40 بطولة بالحكام وانت تعلم هذا جيدا يا عاشور"

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