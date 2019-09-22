كواليس لقاء مرتضى منصور مع ميتشو بعد خسارة مباراة السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس جلسته مع المدرب الصربي ميتشو عقب هزيمة الفريق أمام الأهلي في السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إنه
اختتم: "تحدثنا مع ميتشو عن الأخطاء التي أهدت الأهلي السوبر، الزمالك خسر بأخطائه وليس بسبب قوة الأهلي، وبالفعل ميتشو يعلم جيدا أنه كان يوجد أخطاء في لقاء السوبر على المستوى الفني وهو مدرب واعد ومحترم ونثق فيه ولكن لكل فارس كبوة"
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