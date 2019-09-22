غرناطة يُسقط برشلونة بثنائية نظيفة

فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا"، في معقله "نويفو لوس كارمينيس".



وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.



وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، وهي الهزيمة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم حتى الآن.



الشوط الأول

بدأ أصحاب الأرض المباراة، بتسجيل هدف مُبكر في الدقيقة 2، حيث استغلوا خطأ فادحًا من المدافع كليمونت لينجليت، ونجح رامون عزيز في هز شباك تير شتيجن، بالرأس مستغلًا عرضية زميله أنطونيو بويرتاس.



وحاول لويس سواريز مهاجم برشلونة العودة، حيث استلم عرضية من زميله كارليس بيريز، لكن دفاع غرناطة كان في الموعد، وشتت الكرة في الدقيقة 5.



واستمرت محاولات سواريز، الذي قام بتنفيذ ركلة حرة على حدود المنطقة، لكنها اصطدمت بزميله إيفان راكيتيتش، في الدقيقة 20.



وواصل برشلونة محاولاته الضعيفة في الهجوم من أجل مُعادلة النتيجة، لكن دون أي تهديد خطير على مرمى غرناطة.



وكاد أنطونيو بويرتاس لاعب غرناطة، أن يُضاعف النتيجة لفريقه بتسديدة قوية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 36.



وانتهى الشوط الأول بتقدم غرناطة بهدف نظيف، وبدون أي تسديدة من برشلونة على مرمى أصحاب الأرض، بعد أداء مُخيب.



الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، قرر إرنستو فالفيردي الدفع بميسي وأنسو فاتي بدلًا من جونيور فيربو وكارليس بيريز من أجل قلب النتيجة.



وتغيرت طريقة لعب برشلونة من (4-3-3) إلى (4-2-3-1)، حيث أصبح جريزمان على الطرف الأيمن، وفاتي على اليسار وميسي كصانع ألعاب خلف المهاجم الصريح سواريز.



وتحول سيرجي روبيرتو من خط الوسط إلى الظهير الأيمن، وتحول نيلسون سيميدو إلى الظهير الأيسر، أصبح ثنائي الوسط فيدال ودي يونج.



وكاد الحارس تير شتيجن لاعب برشلونة، أن يسقط في خطأ فادح أثناء تصديه لإحدى الكرات، حيث أفلتت الكرة من بين يديه، لكنه أمسك بها سريعًا قبل أن تتخطى خط المرمى في الدقيقة 52.



وأنعش البديل أنسو فاتي الخط الهجومي لبرشلونة، بفضل انطلاقاته على الجبهة اليسرى، لكن التمركز الدفاعي الجيد وتغطية لاعبي غرناطة أفسدت محاولاته.



وفي إحدى محاولات غرناطة، لمست الكرة يد التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة في منطقة الجزاء، ليعترض أصحاب الأرض، ويلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "فار"، ويحتسب ركلة جزاء.



ونفذ البديل ألفارو فاديلو ركلة الجزاء لغرناطة بنجاح، وضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 66 من المبارة، ليُصعب الأمور على البلوجرانا.



وتألق الحارس روي سيلفا لاعب غرناطة، في التصدي لتسديد أرضية قوية من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، في الدقيقة 82.



وفشل لاعبو برشلونة في تقليص الفارق حتى صافرة النهاية، ليُحقق غرناطة انتصارًا ثمينًا جدًا، على حامل لقب الليجا.



المصدر: موقع كورة