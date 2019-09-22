رياضة | بعد سقوط فالفيردي.. مدرب عملاق مرشح لقيادة برشلونة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط فالفيردي.. مدرب عملاق مرشح لقيادة برشلونة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام غرناطة أمس ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى، بعد الهزيمة بهدفين دون رد.



سجل هدفي غرناطة كل من رامون عزيز في الدقيقة الثانية ثم فاديو فى الدقيقة 66 وفشل لاعبو البارسا فى العودة فى النتيجة ليتلقي الفريق الخسارة الثانية بالدورى فى 5 جولات فقط تحت قيادة المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردي، مما جعل البعض يتكهن برحيل المدرب التى ساءت نتائج البارسا معه.

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ورشح الإعلامى فرانسيس أجيلار لصحيفة الموندو ديبورتيفو: المدرب الإيطالي والأسبق لفريق يوفنتوس الإيطالى ماسيميليانو اليجري والذى قاد السيدة العجوز للتتويج بجميع البطولات المحلية خلال السنوات الماضية قبل الرحيل عن الفريق عقب نعاية الموسم الماضي وقوم ماوريسيو ساري بدلاً منه.

وكان اليجري قاد يوفنتوس للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أعوام 2015 وخسر أمام برشلونة ووصل عام 2017 وخسر أمام ريال مدريد.