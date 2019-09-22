رياضة | تعرف على تفاصيل الاجتماع الناري بين ميتشو ومرتضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع الناري بين ميتشو ومرتضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه اجتمع اليوم بالجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو للتعرف على تفاصيل خسارة السوبر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح منصور خلال تصريحات على برنامج الزمالك اليوم الجلسة مع ميتشو كانت بحضور إسماعيل يوسف وكذلك أمير مرتضى وقال للمدرب كل ما يدور في ذهن جماهير الزمالك.

وأضاف : "تحدثنا مع ميتشو عن الأخطاء التي أهدت الأهلي السوبر، الزمالك خسر بأخطائه وليس بسبب قوة الأهلي، وبالفعل ميتشو يعلم جيدا أنه كان يوجد أخطاء في لقاء السوبر على المستوى الفني وهو مدرب واعد ومحترم ونثق فيه ولكن لكل فارس كبوة"

وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".

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واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تغيير مكان مران الفريق غدًا الأحد إستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

واستقر المدرب على نقل مران الفريق إلى ملعب بتروسبورت بدلًا من عبداللطيف أبو رجيلة، حتى يتأقلم لاعبو الفريق بشكل أكبر على أرضية الملعب ووضع يده على نقاط القوة والضعف خاصة أن الزمالك لم يلعب في بتروسبورت منذ فترة.