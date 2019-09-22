رياضة | مرتضى منصور: الأهلي سرق السوبر من الزمالك وهذا هو السبب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خسارة السوبر أمام الأهلي ليس بالأمر الكارثي فالكرة مكسب، وخسارة، وتعادل والبطولات توفيق .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" ميتشو مدرب الزمالك أن هناك شيء خطأ بعد مواجهة السوبر، وتحدثت معه بشأن كل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".