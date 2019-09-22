رياضة | مرتضى منصور: الأهلي سرق السوبر من الزمالك وهذا هو السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الأهلي سرق السوبر من الزمالك وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خسارة السوبر أمام الأهلي ليس بالأمر الكارثي فالكرة مكسب، وخسارة، وتعادل والبطولات توفيق .
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" ميتشو مدرب الزمالك أن هناك شيء خطأ بعد مواجهة السوبر، وتحدثت معه بشأن كل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".
وأضاف:" تحدثت مع ميتشو في كل شيء بخصوص مباراة السوبر ولكل جواد كبوة، والفريق كان قريب من إدراك التعادل أو الفوز لولا إضاعة الوقت من جانب فريق الأهلي".
وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".
واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".
وردا على حسام عاشور، قائد فريق الأهلي قال رئيس الزمالك " انت لم تفز بـ 12 بطولة، لكن فزت بـ 40 بطولة بالتحكيم".
وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" لا تنصتوا لاحد واسمعوا كلامي فرمضان صبحي لاعب الأهلي هو في الأصل زملكاوي".