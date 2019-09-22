رياضة | الصحف الإسبانية ترشح "الميستر" لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإسبانية ترشح "الميستر" لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت الصحف الإسبانية، بأن تتم إقالة المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، في الساعات المقبلة، وذلك بعدما فشل برشلونة في تحقيق الفوز على حساب غرناطة، وتعرض برشلونة لخسارة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، ليتوقف رصيد النادي الكتالوني عند 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات من بداية البطولة، ويصبح برشلونة في المركز السابع في جدول الترتيب.

وقال صحفي في جريدة موندو ديبورتيفو، يدعى "فرانسيس أغيلار"، بأن برشلونة إذا كان يفكر في إقالة مدربه وتعيين مدرب جديد، فإن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري لا زال بدون فريق، وذلك في إشارة إلى رغبة البعض في أن يتم تعيين مدرب يوفنتوس السابق في منصب المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

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ولم يكن "أغيلار"، وحيدًا في مطالبه، حيث ظهرت المطالبات بالتعاقد مع ماسيميليانو أليغري، بشكل واضح عبر السوشيال ميديا من قبل جماهير نادي برشلونة، والتي قالت أن المدرب الإيطالي سيكون قادر على قيادة برشلونة إلى تحقيق الألقاب في هذا الموسم، كما فعل في يوفنتوس.

وهذا في الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى ترشيح جوزيه مورينيو لتدريب البلوجرانا في الفترة القادمة، ولكن يبدو هذا خيار صعب بالمقارنة مع ماسيميليانو أليغري، حيث يملك مورينيو خلافات سابقة مع بعض المسؤولين في النادي الكتالوني بسبب فترة وجوده مع ريال مدريد.

يذكر أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي قد عاد من جديد وشارك في مباراة برشلونة اليوم لأول مرة في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ولكن الفريق لم ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غرناطة حتى مع وجود "الليو" في أرضية الميدان.