رياضة | فالفيردي يستفز جمهور برشلونة بتصريحاته بعد مباراة غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يستفز جمهور برشلونة بتصريحاته بعد مباراة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستفز المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي جماهير برشلونة بتصريحاته التي أطلقها بعد نهاية مباراة برشلونة وغرناطة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني ، والتي خسرها الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لاشيء، ليصبح برشلونة يمتلك 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتحدث إرنستو فالفيردي لوسائل الإعلام بعد المباراة، وأكد بأن الجميع غير راضي عن النتيجة، ولكن الفريق سوف يواصل التحسن في الفترة القادمة، من أجل تحقيق الأفضل.

ورد فالفيردي عن سؤال لأحد الصحفيين، قال فيه: "السيد إرنستو فالفيردي، هل تعلم بأن هل تعرف ان البارسا هو اكثر فريق حتى الان استقبالا للاهداف في اول 5 جولات من الليغا؟، وليأتي الرد الصادم من مدرب برشلونة، حيث قال: "لا لم أكن أعلم ذلك في الحقيقة".

يذكر أن نادي برشلونة كان قد خسر أمام غرناطة اليوم، ليفشل الفريق في تحقيق أي فوز أي نتيجة إيجابية خلال أرضية ميدانه هذا الموسم، حيث لعب الفريق 4 مباريات خارج ملعب كامب نو في هذا الموسم، 3 مباريات في بطولة الدوري، ومباراة في دوري الأبطال، حيث تعادل الفريق في مباراتين، وخسر في مباراتين.

الجدير بالذكر، أن تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون نادي برشلونة يبحث الآن عن مدرب جديد ليحل محل المدرب إرنستو فالفيردي، والذي أصبح قريب للغاية من الإقالة بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق في الفترة الأخيرة، والتي جعلت برشلونة يتراجع بصورة كبيرة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.