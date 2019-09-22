شكرا لقرائتكم اف سى مصر يسجل الظهور الأول بالدورى فى تحد صعب أمام الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الإنتاج الحربى نظيره اف سى مصر فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة يطمح خلالها العجلات الحربية فى تدشين إنطلاقة مميزة على حساب الفريق الذى يسجل ظهوره التاريخى الأول بمسابقة الدوري العام.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لاسيما بعد التدعيمات القوية للفريق والتى شملت عودة باسم مرسى مهاجم الزمالك وأيمن الطرابلسى لاعب النجم الساحلى وإبراهيم عبد الخالق لاعب الاسماعيلى .

ومن جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لإف سى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الإنتاج متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى أحمد يوسف و أحمد عبد الموجود و أحمد سعيد أوكا و الكيني نياكيا و طه عادل و البرازيلي ايجور و عصام ثروت.