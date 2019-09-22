شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مباراة جينيراسيون على بتروسبورت وهذا موعد وصول مدرب الحراس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن موعد وصول مدرب الأحمال وحراس مرمى الفريق إلى النادى الأبيض.

قال مرتضى منصور، فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إن مدربا الأحمال وحراس مرمى الفريق من المقرر أن يصلا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتولى مهام عملهم مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ميتشو.

أضاف رئيس الزمالك تصريحاته:" مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 29 سبتمبر المقبل ستكون على ملعب بتروسبورت، واتمنى الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمؤازرة الفريق في مهمته الأفريقية".