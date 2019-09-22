العميد يعاني من سييرا والـ «VAR»

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) لم يستفد مدرب الاتحاد سييرا من خسارته الأولى أمام الهلال في إياب دور الثمانية الآسيوي بنتيجة 3-1 في الرياض، ليعود مرة أخرى ويخسر بين أرضه وجمهوره بنفس النتيجة، بعد إصراره على مشاركة لاعبين في غير مراكزهم إضافة لعقم الوسط الاتحادي الذي أصبح عبئاً على الفريق، ليمنح سييرا ضيفه الهلال فرصة المحافظة على صدارته بالنقاط الثلاث التي كسبها في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس (السبت) في الجوهرة المشعة في ختام الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير لم يستفد مدرب الاتحاد سييرا من خسارته الأولى أمام الهلال في إياب دور الثمانية الآسيوي بنتيجة 3-1 في الرياض، ليعود مرة أخرى ويخسر بين أرضه وجمهوره بنفس النتيجة، بعد إصراره على مشاركة لاعبين في غير مراكزهم إضافة لعقم الوسط الاتحادي الذي أصبح عبئاً على الفريق، ليمنح سييرا ضيفه الهلال فرصة المحافظة على صدارته بالنقاط الثلاث التي كسبها في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس (السبت) في الجوهرة المشعة في ختام الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل أهداف الهلال الثلاثة كل من البرازيلي كارلوس إدواردو (هدفين ١٥، ٢٦)، الإيطالي جيوفينكو (د: ٩٠)، فيما سجل للاتحاد البرازيلي رومارينهو (د: ٣١)، وبذلك يصل الهلال للنقطة العاشرة ومتربعاً على صدارة الدوري، فيما تراجع الاتحاد للمركز الرابع عشر بثلاث نقاط وبعد أن تلقى خسارته الثانية من ثلاثة لقاءات. وشهد اللقاء حالة طرد لاعب الاتحاد عبدالاله المالكي بعد تدخله على نواف العابد ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء، وإلغاء ضربة جزاء للاتحاد بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الـ«VAR».



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