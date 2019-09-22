شكرا لقرائتكم خبر عن فيلانويفا للاتحاديين: اصبروا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) almas_adel @ ‏أكد المحترف الاتحادي كارلوس فيلانويفا أن إقالة المدرب سييرا ليست حلا من أجل انتشال الفريق من الأوضاع الفنية الحالية، مبينا أنه في الموسم الماضي تم إقالة المدرب بعد المباراة الثانية في الدوري وتم وضع 6 لاعبين أجانب على دكة البدلاء، لذا يجب أن نأخذ عبرة مما حدث الموسم الماضي، وأطلب من الجماهير الاتحادية الصبر في المرحلة القادمة. وأوضح فيلانويفا أن المدرب سييرا أدار لقاء الهلال بشكل جيد، وتبقى الهزيمة من الهلال مقبولة من بعض الناس ولكن هزيمة ضمك غير مقبولة.

‏أكد المحترف الاتحادي كارلوس فيلانويفا أن إقالة المدرب سييرا ليست حلا من أجل انتشال الفريق من الأوضاع الفنية الحالية، مبينا أنه في الموسم الماضي تم إقالة المدرب بعد المباراة الثانية في الدوري وتم وضع 6 لاعبين أجانب على دكة البدلاء، لذا يجب أن نأخذ عبرة مما حدث الموسم الماضي، وأطلب من الجماهير الاتحادية الصبر في المرحلة القادمة. وأوضح فيلانويفا أن المدرب سييرا أدار لقاء الهلال بشكل جيد، وتبقى الهزيمة من الهلال مقبولة من بعض الناس ولكن هزيمة ضمك غير مقبولة.

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