شكرا لقرائتكم خبر عن جوفينكو يحتفل بالـ89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) abomroan999 @ احتفل لاعب الهلال الإيطالي جوفينكو، باليوم الوطني على طريقته الخاصة وذلك بتسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 89 الذي يوافق اليوم الوطني لمملكتنا العربية

احتفل لاعب الهلال الإيطالي جوفينكو، باليوم الوطني على طريقته الخاصة وذلك بتسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 89 الذي يوافق اليوم الوطني لمملكتنا العربية السعودية ؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وبهذا الهدف يؤكد جوفينكو استمرار الهلال بالصدارة مع هدف الوطن.

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