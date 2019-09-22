الدوسري: ثقة الجماهير قادتني للإبداع

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، بعد فوز فريقه على فريق الإتحاد ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير

‏أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، بعد فوز فريقه على فريق الإتحاد ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أن هذا الفوز جاء بفضل الجميع ووصلنا للنتيجة التي نريدها. وعن الثقة الكبيرة التي يجدها من الجماهير الهلالية في هذا التوقيت قال «ثقة الجماهير ودعمهم الكبير لي يعطياني الحافز الأكبر لتقديم كل ما لدي»، وعن عدم مشاركته أساسيا قال «جميع اللاعبين قادرون على تشكيل الإضافة للفريق، وشاهدنا مشاركة أكثر من لاعب في نفس التشكيل وجميعهم شكلوا الإضافة المرجوة منهم».

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