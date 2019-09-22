إدواردو متخصص في العميد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 واصل لاعب الهلال كارلوس إدواردو تخصصه في تسجيل الأهداف في مرمى الاتحاد، وذلك عندما سجل هدفين في مرمى فواز القرني في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير

واصل لاعب الهلال كارلوس إدواردو تخصصه في تسجيل الأهداف في مرمى الاتحاد، وذلك عندما سجل هدفين في مرمى فواز القرني في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب الجوهرة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يذكر أن إدواردو لعب أمام الاتحاد «8» مباريات ساهم في «8» أهداف ‏سجل «7» أهداف و‏صنع هدفاً، وبهذين الهدفين اللذين سجلهما كارلوس إدواردو يُصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الهلال والاتحاد بـ7 أهداف متساوياً مع مواطنه ولاعب الهلال السابق تياغو نيفيز.

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