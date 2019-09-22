شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فاق .. والفيصلي هزم الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عاد فريق الأهلي لطريق الانتصارات بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على الفتح بهدفين دون مقابل، فيما واصل فريق الفيصلي أداءه المميز وتمكن من تجاوز الاتفاق بهدف دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مساء أمس (السبت).

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق فريق الأهلي فوزاً مستحقاً على فريق الفتح بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق تفاريس دجانيني (د: 6)، وعمر السومة (د: 22)، وبذلك يصل الأهلي للنقطة السابعة وفي المركز الرابع، فيما تلقى الفتح خسارته الرابعة ليتذيل ترتيب الدوري بدون نقاط.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واصل فريق الفيصلي مشواره المميز دون خسارة، وحقق فوزه الثاني وجاء على حساب الاتفاق بأقدام اللاعب الاتفاقي علي هزازي الذي حول الكرة لمرمى فريقه (د: 46)، ليصل الفيصلي للنقطة الثامنة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند نقاطه الست.