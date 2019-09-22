شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: عالجنا العقم الهجومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد المدرب الوطني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صالح المحمدي، أنه سعيد بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وبارك للاعبين هذا الانتصار لاسيما أن فريقه لعب أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره.

كما قدم المحمدي شكره للاعبين، مؤكداً أنهم أظهروا أداءهم القوي وروحهم العالية، وكانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز، وقال: قمنا ببث الروح خلال التدريبات الإعدادية للمباراة، وطريقنا دائما هو العمل الجاد والجماعي واللعب بروح الفريق،موضحاً أنه كانت هناك مشاكل في المنهجية الهجومية خلال الفترة الماضية واستطاع الفريق اليوم إيجاد الحلول أمام مرمى المنافس، كما قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي، واختتم المحمدي حديثه بأننا أردنا من خلال التبديلات في الشوط الثاني تسجيل الهدف الثالث من خلال التحولات الهجومية السريعة، خاصة في ظل رغبة المنافس في العودة للمباراة.