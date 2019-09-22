شكرا لقرائتكم خبر عن «أشقاؤنا الإماراتيون » يشاركوننا فرحتنا بيومنا الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ضرب مسؤولو الرياضة الإماراتية وجماهيرهم العاشقة أروع أمثلة الوفاء والمحبة عندما احتفلوا في مدرجات الملاعب الإماراتية باليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة، وارتدى لاعبو الفرق وحكام اللقاءات الفنايل الخضراء مدونة بعبارة (نهنئ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني 89).

فيما حملت الجماهير الجملة الشهيرة والتاريخية التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عندما قال (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)، رداً على سؤال أحد الإعلاميين عن العلاقات السعودية الإماراتية في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر إمارة مكة المكرمة عقب نجاح موسم الحج.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دشنت احتفالات اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة يوم الخميس الماضي عبر مطاراتها الدولية وأثناء استقبال الرحلات القادمة من المملكة.