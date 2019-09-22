شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة آسيا تنتظر الأخضر الصغير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بفرصتي الفوز أو التعادل يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة مساء اليوم (الأحد) لقاءه الختامي للمجموعة الرابعة بمواجهة منتخب عمان، لتحديد المتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020، وذلك عند الساعة 9:20 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء متصدراً لمجموعته برصيد ست نقاط بعد فوزين على سوريا وباكستان، وأحرز هجوم الأخضر ثمانية أهداف فيما ولجت شباكه 3 أهداف، ويتميز أفراد منتخبنا الوطني باللعب الجماعي والمهارات الفردية للاعبيه بقيادة ثنائي المقدمة مهند براح (3 أهداف) وعبدالعزيز العليوه (هدفين) ومن خلفهما الثنائي خالد مجرشي وصهيب الزيد.

أما منتخب عمان فإنه يدخل هذا اللقاء بذات الرصيد من النقاط ويحتل الوصافة لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة منتخبنا الوطني، وأحرز الهجوم العماني ثلاثة أهداف ولم تهز شباكه لقوة خط دفاعه ومن خلفهم حارس المرمى، حيث يعتمد المنتخب العماني على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة معتمداً على سرعة مهاجميه والاستفادة من الفراغات الدفاعية.