بنو قادس يتمسكون بصدارة دوري الأولى

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تربعه على صدارة دوري الأمير واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تربعه على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويسعى القدساويون لمواصلة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى والعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي، وكان الفريق القدساوي حقق فوزا ثمينا أمام نظيره النهضة 2-1 ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري. من جهته، فتح مدرب فريق القادسية التونسي يوسف المناعي ملف مباراة المجزل ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، وبدأ الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لمباراة المجزل، حيث شملت التدريبات رفع المعدل اللياقي للاعبين والتركيز على الجمل التكتيكية، وقسم المدرب المناعي اللاعبين إلى مجموعتين، كما أجرى اللاعبون مناورة على جزء من الملعب. إلى ذلك، طالب عدد من القدساويين لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد ومواصلة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية، خصوصاً أن دوري الدرجة الأولى للمحترفين يعتبر دوريا صعبا جداً ولا يتساهل به وأغلب الفرق المشاركة ترغب في المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين السعودي.



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