شكرا لقرائتكم خبر عن «عربية السيدات» تُطلق منصة إلكترونية لاستقبال المشاركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشّن الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أخيراً، الحلة الجديدة من المنصة الإلكترونية الخاصة بالدورة، حيث توفر المنصة www.awst.ae خيارات وتسهيلات للأندية والدول العربية المشاركة في الحدث، وتنظّم عملية الدخول والتسجيل، واستقبال الطلبات، وتوفّر الجهد والوقت على جميع اللجان والجهات الرياضية

جاء ذلك خلال حفلة الكشف عن المنصة في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعدد من رؤساء اللجنة التنفيذية للدورة.

وكشفت اللجنة عن استقبال المنصة منذ انطلاقها طلبات انتساب من 11 دولة و47 نادياً عربياً للمشاركة في الحدث الرياضي الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنسخة الخامسة من الدورة في 2-12 من فبراير العام القادم، وتتجهز الأندية لخوض غمار منافساته في 9 ألعاب أولمبية.

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من جهته أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن المنصة خطوة واعدة ومهمة في مسيرة الدورة ، لما تقدمه من خيارات متطورة.

وقال: «حرصنا على أن تراعي المنصة أعلى المواصفات العالمية في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد، ومن جهة أخرى تختصر الوقت والجهد على المشاركين، إلى جانب الدقة في استلام الطلبات، والتعامل مع المخرجات»، وأوضح أن المنصة تعبر عن استراتيجية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الارتقاء بالدورة واستقطاب أكبر عدد من الأندية للمشاركة، لتبقى رياضة المرأة العربية في موقع الصدارة إقليمياً وعالمياً.

وتابع رئيس اللجنة العليا: «شكّل الواقع التكنولوجي المتطور الذي تتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم، فرصة أمام المنظمات والمؤسسات على اختلاف طبيعة أعمالها لتسهيل تواصلها مع جمهورها المستهدف، والارتقاء بمستوى خدماتها وأنشطتها، لهذا أطلقنا المنصة لتكون بوابة الدخول للانتساب والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي سخّرنا له كل الجهود والإمكانات ليعكس واقع الرياضة المتقدم في إمارة الشارقة التي تمضي برؤية حكيمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».