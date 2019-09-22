شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مكاسب للوحدة بفوزه على البرتغالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

حقق الوحدة 8 مكاسب بعد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري بفوزه على الفيحاء بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكسر الوحدة عناد ملعب مدينة المجمعة الرياضية بعد أن تلقى الموسم الماضي خسارتين أمام الفيصلي بثلاثية نظيفة وأمام الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليحقق الفوز على ذات الملعب ويصل لست نقاط وضعته في المركز الخامس مؤقتا.

وتجاوز الفرسان أول تعثرين على أرضهم بخسارتي الاتفاق وأبها ليحقق فوزين غاليين خارج الأرض في الجولتين الثالثة والرابعة على الأهلي والفيحاء تواليا.

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ونجح الفريق في أول اختبار للمدرب الأرغوياني دانيال كارينيو الذي تسلم دفة قيادة الفريق منتصف الأسبوع الماضي وقاد الفرسان لأول فوز تحت إدارته أمام الفيحاء المتعادل مع الهلال في الرياض الأسبوع الماضي.

وخرج الوحدة لأول مرة بشباك نظيفة بعد أن أبطل الحارس الجزائري مصطفى زغبة كل محاولات الفريق الفيحاوي بالتسجيل، فيما شهدت المباراة تسجيل المحترف الأسترالي قودين أول هدف له في الموسم بصناعة من الفرنسي ذي الأصول المالية يوسف نياكاتي.

ويأمل الفريق الوحداوي في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق فوز جديد على الفريق الفتحاوي يوم الجمعة القادمة في اللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار حتى الآن على ملعبه بعد مضي 4 جولات من عمر الدوري.