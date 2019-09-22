ابنة الرئيس تفوز بـ«الآيفون»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) اصطادت عدسة مخرج اللقاء بين شوطي مباراة العدالة وأبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري كأس الأمير

اصطادت عدسة مخرج اللقاء بين شوطي مباراة العدالة وأبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ابنة رئيس نادي العدالة ولاء عبدالعزيز المضحي للفوز بالجائزة الثانية لجوائز الهيئة العامة للرياضة، وهي عبارة عن جهاز آيفون.

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