شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـحسام عاشور : أنت خدت 40 بطولة بالحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى حسام عاشور لاعب النادى الأهلى بخصوص عدد البطولات التى حصل عليها نجم القلعة الحمراء.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" : الأخ عاشور اللي قال خدت 12 بطولة ؟ انت خدت 40 بطولة بالحكام".

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

Advertisements

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.