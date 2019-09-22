شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الجونة بـ10 لاعبين أهلاوية خسر من الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نادى الإسماعيلى الذى تخلى عن أكثر من لاعب مميز بين صفوفه استطاع الفوز على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم إن الجونة الذى كافئه الأهلى بانتقال 10 لاعبين لصفوفه لأول مرة فى تاريخ الانتقالات، تعرض للهزيمة من الإسماعيلى بهدف وكان بالإمكان أن تزيد النتيجة.

وهنأ الغندور نادى الإسماعيلى على الفوز الذى حققه على الجونة موضحا أنه سوف يكون هناك توجها فى برنامجه لدعم الأندية الشعبية.