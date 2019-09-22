شكرا لقرائتكم البدري يطلب اقامة مبارة ودية للفراعنة فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذى يقام فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.

ووعد مسئولو اتحاد الكرة ، حسام البدرى ببدء التفاوض فورا مع أكثر من منتخب إفريقى فى ظل ضيق الوقت ..بينما تسبب اتحاد الكرة فى إعلان المدير الفنى فى إلغاء العرض المقدم من إحدى شركات التسويق لمواجهة البرازيل وديا فى الإمارات.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع حسام البدرى على عرض الأخير مقترحاته لتشكيل الجهاز الفنى المعاون خلال 48 ساعة، على أن يحدد فيما بعد موعدا لمؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الجديد.

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واستقبل مجلس إدارة اتحاد الكرة حسام البدرى اليوم، وأطلع الأخير المجلس على سياسته خلال الفترة المقبلة، وما يجب أن يكون عليه المنتخب الوطنى تحقيقا للآمال التى تعقدها عليه جماهير الكرة المصرية.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام البدرى على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل.

جاء هذا القرار لحفظ حق المنتخب فى اللاعبين المحترفين، وفقا للائحة الفيفا التى تنص على استدعاء المحترفين رسميا قبل 15 يوماً من انطلاق المعسكر.