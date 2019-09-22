شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : ميتشو مقتنع بأخطائه أمام الأهلى ولكل جواد كبوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه عقد جلسة مع ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض بتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إنه تحدث مع ميتشو عن كل ما يدار فى ذهن جماهير الفريق الأبيض موضحا الصربى اقتنع بأخطائه أمام الأهلى فى لقاء السوبر ولكل جواد كبوة.

أكد رئيس الزمالك أنه يسعى لتصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.