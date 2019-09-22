شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : رمضان صبحى زملكاوى وأمنية حسام عاشور كانت اللعب فى ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى زملكاويا مضيفا أن حسام عاشور لاعب الأحمر كان يتمنى اللعب فى الفريق الأبيض.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم "رمضان صبحي زملكاوي خدوا مني أنا الكلام وحسام عاشور كان عايز يلعب في الزمالك".

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.