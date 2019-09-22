سيلفا: تألقي مع سيتي أفضل انتقام من البرتغاليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

صنف استاد الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا أفضل معاقل أبطال البطولات المحلية الأوروبية في هام 2019 بناء على أسعار التذاكر الموسمية والمواصفات الصديقة للبيئة واستخدام التكنولوجيا الذكية والنقل والسعة وسهولة الدخول، متوفقاً على «الكامب نو» معقل برشلونة بطل إسبانيا، و«اليانز أرينا» (بايرن ميونيخ)،في تصنيف الأفضل في دراسة شملت الأندية التي حصلت على لقب الدوري الوطني الموسم الماضي.

من جهته، وصف النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا (25 عاماً) صانع ألعاب مانشستر سيتي فوزه بلقب فرنسا مع موناكو بأصعب من حصده لقب الموسم الماضي مع سيتي بعد منافسة مع ليفربول.

وقال سيلفا إن موناكو فاز ب 30 مباراة من أصل 38 موسم 2016-2017 من بينها ال 12 مباراة الأخيرة في الموسم، وتابع: «لقب فرنسا ولقب إنجلترا تطلبا جهداً مضاعفاً».

يسطع سيلفا اليوم في سماء سيتي بعدما طرده فريق طفولته نادي بنفيكا بعد عامين قضاها في الأكاديمية، ثم مجدداً بعد 12 عاماً بعد مباراة واحدة استخدمه المدرب جيزوس كظهير في 2014 لأنه اعتقد أنه صغير الحجم وأرسله للعب في فريق الرديف، ويعلق: «لم يظن أنني لاعب جيد بما يكفي لألعب في بنفيكا. ما فعلته في موناكو وسيتي والمنتخب رد لي اعتباري أمام البرتغاليين لكن أريد مستقبلاً العودة لبنفيكا لأحقق حلم طفولتي».

بنفيكا الجديد

يريد سيلفا اليوم أن يجعل سيتي «بنفيكا الجديد» حيث يستطيع بناء مكانة أكثر ديمومة للاعب أجنبي ويعلق: «مددت عقدي حتى 2025 ولو كنت أريد الانتقال لما وقعت، مررت ببعض غرف الملابس السيئة وبعض منها كان رائعاً مثل غرفة ملابس مانشستر سيتي خصوصاً بعد الفوز بلقب. جوارديولا مدرب نهم وطموح ولا ننزعج من تعليماته لأنه يريد تطوير الفريق».

علاقة سيلفا بمدربه الإسباني بيب جوارديولا بدأت في نفق استاد الاتحاد عندما كان سيلفا يهم مع زملائه في موناكو بالخروج عقب الهزيمة من سيتي بمسابقة دوري أبطال أوروبا فبراير/‏ شباط 2017. أعجب سيلفا يومها بملعب الاتحاد وبأداء سيتي ولا يخفى على أحد ما قاله المدرب له حينها إذ انتقل في الصيف التالي لسيتي مقابل 43 مليون استرليني.

ووصف سيلفا العمل مع المدرب الإسباني بالمرهق وأضاف: «لا شك في أنه مرهق جداً لكن هذا عملنا ونحن نريد الألقاب».

بعد عامين من توقيعه، يقيم سيلفا في شقة بمركز مدينة مانشستر لأنه لا يحب السكن بمنزل ريفي ويقول: «لست ممن يحبون الأرياف، ولدت في لشبونة واعتدت حياة المدن». طقس لشبونة يختلف عن مانشستر لكن سيلفا منسجم معه ويحب تناول الطعام في مطعم خوان ماتا ومطعم مدربه ويمزح قائلاً: «لا يوجد خصم للاعبين، أهم شيء أن الشماليين يرحبون بي ولطفاء. يتعرف إلي الناس في الشارع لكنهم يحترمون اللاعب ولا يزعجونه كما هي الحال في البرتغال».

وقال سيلفا إنه لا يحب الحديث عن الكرة عندما يعود للمنزل وأضاف: «أنفصل تماماً عن الكرة عندما أدخل البيت. اعتادت جدتي الاتصال هاتفياً بعد خسارة مباراة لتواسيني لكنني لم أعد أرد على اتصالاتها».

على خط آخر، رشح جوارديولا مساعده ومواطنه ميكيل أرتيتا للنجاح في تدريب مانشستر سيتي بعد الدور المحوري الذي لعبه في مشوار حصد 5 ألقاب في الموسمين الماضيين. ورفض أرتيتا لاعب وسط إيفرتون السابق عرضاً لتدريب نيوكاسل في الصيف كما رفض عرضاً لخلافة أرسن فينجر في أرسنال عام 2018 ورفض عروضاً من أندية أخرى. ويتفق جوارديولا الذي ينتهي عقده مع سيتي في 2021 مع الإدارة في كون أرتيتا خليفة مناسباً له وقال: «أنا واثق جداً من نجاحه، إنه مدرب مذهل وسيحقق نجاحاً مذهلاً في المستقبل. إنه مدرب شاب ويملك خبرة التعامل مع نجوم كبار وفرق كبيرة وقيادة فريق سيكون شيئاً طبيعياً عاجلاً أو آجلاً». يحب اللاعبون طريقة أرتيتا في التدريبات وهو يقف وراء تطوير مهارات رحيم سترلينج في التسديدات لكن أكثر ما يعجب جوارديولا فيه اختلاف وجهة نظره عنه ويقول: «يعجبني عندما تكون له مقاربة مختلفة عني في المباراة، يقرأ المباراة بشكل مختلف وعندما نغير نجد حلولاً وننجح».

وتحدث جوارديولا عن النجم الجزائري رياض محرز وقال: «رياض يستطيع سد الفراغ الذي خلفه ساني لكن كل ما أريده منه التحلي بالهدوء عندما لا يلعب».