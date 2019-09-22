تصريحات السبت| الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. وتشامبرلين يدافع عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية.

ديسابر: كل الاحترام للأهلي والزمالك لكن سننافس على الدوري

أكد سبيستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه يحترم الأهلي والزمالك لكنه سيلعب هذا الموسم للمنافسة على لقب الدوري.

عبدالله السعيد: نريد إنهاء الموسم ببطولة

أكد عبدالله السعيد، قائد نادي بيراميدز، أن الفريق يسعى إلى تكرار ما فعله في الدوري المصري للموسم الماضي (2018-19) بعد احتلال المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك دون تلقي أي خسارة من القطبين.

الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. ويطلب منهم "التحدي الأكبر"

زار محمود الخطيب رئيس الأهلي معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالأسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس السبت على الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب.

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عماد النحاس: المركز الرابع بطولة للمقاولون.. و"النحس" يلازمني أمام الجيش

أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن الحصول على المركز الرابع في مسابقة الدوري يُعد بطولة بالنسبة للنادي واللاعبين.

مرتضى يحمل "خطأ التشكيل" مسئولية الخسارة ويطلب راحة أوباما وساسي

صرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بأن تشكيل الفريق أمام الأهلي في كأس السوبر كان خطأ، قائلًا إن يوسف "أوباما" وفرجاني ساسي لم يقدما المستوى المطلوب.

تشامبرلين يدافع عن صلاح: "يعمل اللى هو عاوزه"

يرى أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن زميله المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، ليس أنانياً، مشيراً إلى أن طريقته في اللعب تقود الريدز للفوز بالمباريات.

الغندور: ميتشو يتحمل خسارة السوبر.. والأهلي استحق اللقب

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل خسارة لقب السوبر المصري.