لامبارد: صلاح اتخذ القرار الصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

امتدح فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لاعب الفريق السابق محمد صلاح، وجناح ليفربول قبل مواجهة الفريقين في الدوري الانجليزي، قائلًا أنه حقق أعلى درجات الاحتراف بعدما رحل عن البلوز وأصبح لاعبًا كبيرًا.

وقال لامبارد في تصريحات قبل مواجهة، محمد صلاح وفريقه ليفربول يوم الأحد في الدوري الانجليزي: "لسوء الحظ بالنسبة لمو، الأمور لم تمض بشكل جيد بالنسبة له هنا، لكن كل التقدير له."

وتابع: "لقد رحل إلى إيطاليا وعاد بعد ذلك إلى انجلترا من جديد، وهو نجم كبير الآن، والموهبة كانت ظاهرة بشكل واضح حين كان معنا."

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وأضاف: "خلال ذلك التوقيت، كانت لدينا الكثير من الخيارات في الجانب الهجومي، اللاعب رقم 10، والأجنحة وهو لم يحصل على الكثير من الفرص. أيما كان السبب في ذلك، لكن كان يمكن أن نرى هذه الموهبة معنا."

وواصل: "لكن اللاعب الذي يشاهده الجميع الآن، أو الذي عاد لانجلترا من خلال ليفربول، علينا أن نقدم له كل المدح على ما حققه، أنت لست بحاجة إلى البحث عن أي شيء، فقط يمكن أن تنظر لصلاح نفسه لتحكم عليه."

واستطرد: "عليك أن تتحدث إلى الاحتراف وأخلاقيات العمل التي يسير عليها لاعب يقرر الرحيل عن تشيلسي، فهذا أمر ليس بالسهل، فالناس تتجاهلك وتقول أنك لن تنجح لكنه أصبح نجمًا لذلك كل الاحترام له."