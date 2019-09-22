النشرة الرياضية.. الزمالك يفتقد مدافعه أمام الاتحاد.. وبيراميدز يمطر شباك إنبي برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأهم الأحداث الرياضية ليوم السبت 21 سبتمبر.

الزمالك يفتقد مدافعه أمام الاتحاد السكندري وبطل السنغال للإصابة

تأكد غياب مدافع الزمالك محمد عبد الغني عن مباراتي الاتحاد السكندري بالدوري ومباراة جينيرسيون فوت السنغالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة.

الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية وينفرد بقمة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا مثيرا على نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيراميدز يمطر شباك إنبي برباعية في افتتاح مشواره بالدوري

افتتح فريق بيراميدز مشواره في الدوري بالفوز على نظيره إنبي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

المقاصة يتمسك بقيد أيمن حفني.. وتهديد بالشكوى للفيفا

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أصدر نادي مصر للمقاصة اليوم السبت بيانًا أكد خلاله التمسك بقيد لاعب الفريق الجديد أيمن حفني القادم من الزمالك في موسم الانتقالات الصيفي المنقضي.

الإسماعيلي يهزم الجونة في افتتاح مبارياته بالدوري

حقق الإسماعيلي فوزًا هامًا على حساب الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت لحساب الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز.

المقاولون يُحقق الانتصار الأول في الدوري بهدف في الطلائع

استهل فريق المقاولون العرب النسخة الجارية من بطولة الدوري 2019/2020 بفوز صعب أمام نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف.

الكشف عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام سموحة والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن حكام افتتاحية الدوري للأهلي والزمالك.

بالفيديو.. الجونة يستعين بمسلسل إسباني للكشف عن قميصه الجديد

قدم نادي الجونة قميصه للموسم الجديد 2019-2020، بفيلم كارتون قصير ينتهي بظهور اللاعبين والمدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش وحسام غالي، مدير الكرة، على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "La casa de papel".