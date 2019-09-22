20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية-(أ ش أ): أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقررة بعد غد الاثنين، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت القائمة 20 لاعبا هم: محمود السيد، ومحمود الزنفلي ومحمد أنور ومحمود رزق وإسلام جمال ومروان النجار والسيد سالم ومحمود شعبان وصبري رحيل وأسامة العزب ونور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا وهشام محمد وأحمد حجي وخالد الغندور وأيمن غباشي ومحمد ناجي جدو وخالد قمر وإيمانويل أوكوى.

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