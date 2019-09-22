محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 21 سبتمبر 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف ليستر سيتي وتوتنهام أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وغرناطة Advertisements الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وفيرونا أهداف مباراة انتر وميلان الدوري المصري أهداف مباراة بيراميدز وإنبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. مانشستر سيتي يمطر شباك واتفورد بـ 8 أهداف.. وثنائية ميلان في إنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.