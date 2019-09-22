إنتر يحسم ديربي الغضب بثنائية أمام ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق انتر فوزا على مضيفه ايه سي ميلان في ديربي الغضب بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي على ستاد سان سيرو.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لفريق انتر في الدقيقة 49، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وألغى الحكم هدفًل لصالح ميلان في الدقيقة 24 بسبب لمسة يد من جانب فرانك كيسي، كما تكرر الموقف والغى الحكم هدفا لصالح مارتينيز في الدقيقة 37 بسبب وجود تسلل ضد ميلان.

ورفع الإنتر رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب متفوقًا على حامل اللقب يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين، وظل رصيد ايه سي ميلان 6 نقاط في المركز السابع.