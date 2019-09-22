تفاصيل غضب مهاجم الأهلي الدولي في معسكر الإسكندرية قبل مواجهة سموحة

سيطرت حالة من الغضب على اللاعب الدولي صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تهميشه من المشاركة أمام الزمالك في السوبر المصري.

وعقد صلاح محسن عدة جلسات ودية مع اللاعبين المقربين منه في الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق في الإسكندرية وأعلن عن غضبه تجاه السويسري رينيه فايلر بعد عدم الدفع به أمام الزمالك.

وبرهن صلاح محسن حالة غضبه من عدم المشاركة بسبب تألقه مع الفريق في بطولة إفريقيا أمام بطل غينيا الاستوائية وإحرازه هدف التقدم للفريق بعد حلوله بديلا إضافة الا اجتهاده في التدريبات من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

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واحتوي زملاء صلاح محسن غضبه وطالبوه بالصبر ومواصلة الاجتهاد من أجل الحصول على ثقة فايلر وحجز مقعدا أساسيا بتشكيل فريق النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في أخر أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء السوبر الذي أقيم أمس الجمعة حيث أحرز أهداف الأهلي جونيور أجايي “هدفين” وحسين الشحات “هدف”، بينما أحرز هدفي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق، من ضربتي جزاء.