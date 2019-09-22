محمد طلعت: سأنافس على هداف الدوري

تحدث محمد طلعت مهاجم نادي المقاولون العرب عن فوز فريقه على حساب طلائع الجيش بهدف في افتتاح بطولة الدوري.
وقال طلعت في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد"بداية أي دوري بتكون مهمة، جميع الأندية دعمت صفوفها والدوري صعب، طلائع الجيش فرقة صعبة وعنيدة في أرض الملعب".
متابعًا "مش في دماغي اني العب قد ايه في المباراة، المهم اني لعبت وعملت الي عليا، جاتلي فرصتين مهمين ولكن عدم التوفيق منع الكرة من دخول الشباك".
وأختتم طلعت تصريحاته "في النهاية سأنافس على بطولة الهداف إن شاء الله".
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