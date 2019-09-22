الإسماعيلي يتحدث عن ملامح مباراته مع الجونة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في التغلب على الجونة بهدف دون رد مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي للاسماعيلي قائلاً ان هذا الانتصار ساهم فى ظهور مجموعة من الملامح وهي...

1-نجح المدرب الصربى ميودراج يستيش المدير الفني للاسماعيلي فى فرض بصمته على الفريق سريعًا ، حيث حقق العلامة

Advertisements

الكاملة بالفوز فى المباراتين.

2- تفوق الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى على مواطنه نيبوشا المدير الفنى لاجونة فى أول مواجهة بينهما بالدورى الممتاز.

3- نجح محمد فوزى حارس المرمى نجح فى الخروج بشباك نظيفة ، حيث حرس مرمى الفريق للمرة 31 رسميًا و 21 محليا حقق

خلالها 14 كلين شيت والكلين شيت رقم “580” للإسماعيلى في الدورى خلال المواسم المكتملة ، والاول هذا الموسم.

4- تألق الوافدون الجدد أحمد مدبولى وابراهيم ابو اليزيد وهمام طارق إضافة لمحمد حمدى زكى فى أول مشاركة مع الفريق بالدورى.

5- ظهر لاعبي الفريق بمستوى بدنى مميز ، لينجح الجهاز الفنى فى حل أزمة الفريق تدريجياً والتى عانى منها بشكل ملحوظ الموسم الماضى.

واصبح الاسماعيلي في صدارة الدوري الممتاز برصيد ثلاث نقاط متساويا مع المقاولن العرب وبيراميدز.