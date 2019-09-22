الجمباز الفني بنين.. فريق من ذهب

حصد فريق الجمباز الفني بنين بقيادة الكابتن زكريا محي الدين الميداليات الذهبية لجميع لاعبيه المشاركين في بطولة الجمهورية الأولي للجمباز الفني بنين تحت 7 سنوات. وجاءت قائمة الذهب لتضم النجوم: ياسين سامر سمير وعبد الله اسلام فتحي وسلمان اسماعيل عز الدين وياسين احمد سعيد ويوسف احمد سعيد ويوسف حسن يوسف ومحمد احمد محمد وابراهيم تامر محمد واسر محمد عبد المعطي ومازن اسلام ابراهيم ويوسف محمود محمد وعابد اكرم هاني ومالك محمد امين ومحمد سامح سمير ومحمود مروان محمود ويامن جاسر حسن ونور الدين احمد جابر وعلى خالد عاصم ومالك معتز مجدى وياسين احمد محمد وحمزة احمد عبد الفتاح وطارق وليد احمد وياسين معتز عطية وياسين محمد شعبان واحمد محمد عبد العال ويوسف محمد على ومحمد محمود عبد السلام واحمد امير مصطفي ومحمد احمد يحيى ونادر محمد عبد المجيد وعبد الرحمن هشام سعيد. محمد واسر محمد عبد المعطي ومازن اسلام ابراهيم ويوسف محمود محمد وعابد اكرم هاني ومالك محمد امين ومحمد سامح سمير ومحمود مروان محمود ويامن جاسر حسن ونور الدين احمد جابر وعلى خالد عاصم ومالك معتز مجدى وياسين احمد محمد وحمزة احمد عبد الفتاح وطارق وليد احمد وياسين معتز عطية وياسين محمد شعبان واحمد محمد عبد العال ويوسف محمد على ومحمد محمود عبد السلام واحمد امير مصطفي ومحمد احمد يحيى ونادر محمد عبد المجيد وعبد الرحمن هشام سعيد. ويضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين مدير فني والكابتن حسن درويش مشرف عام قطاع البراعم والمدربين الكباتن معتز محمد ومحمد سمير ومحمد خالد وأحمد بطيشة وأحمد وجدى مدربين والدكتور مصطفى احمد محمد طبيب والكابتن إسلام عماد إداري.

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