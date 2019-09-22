فى كرة القدم النسائية.. سموحه 2001 يتعادل وديا مع ساك 1/1

تعادل فريق سموحه للكرة النسائية مواليد ٢٠٠١ مع نظيرة فريق ساك بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه .

سجلت منه خالد هدف سموحه الوحيد .

لعب فريق سموحه بتشكيل مكون من صبا خالد، جيداء يوسف ، رنا ابراهيم

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، جنا ديرك ، جنة محمود ، روان خالد ، أمينة وليد ، شروق أحمد ، جيداء ديرك ، ريم حليم ، ملك محمود .

واشترك أثناء المباراة كلا من منه الله خالد ، فرح

عجمى ، جنا عبد الحليم ، نانسى أحمد ، هلا أحمد ، روفيده محمد .

يتكون الجهاز الفني من : أسماعيل أحمد مدير فنى ، شيرين فوزى مدرب عام ، سوزان دياب مخطط الأحمال ، داليا أبو العينين مدير إدارى .

يقود القطاع صلاح الناهى المشرف العام ومعه اللواء جمال ذكى ، محمود جمال و محمود البندارى .