سلة 16 (ب) تروض الجياد

استهل فريق سلة 16 سنة (ب) بنين (الأمل) بقيادة الكابتن أحمد محمد حسين مبارياته في بطولة دوري المنطقة مبارياته وحقق فوزه الأول علي نظيره أصحاب الجياد بنتيجة كبيرة 97/19 لعد لقاء تألق فيه نجوم سموحة وجهازهم وقدموا بداية قوية. يضم الفريق النجوم: عبد الرحمن شريف محمد وعبد الله حسام الدين حنفي وعبد الرحمن أحمد عبد الوهاب وأحمد محمد السيد وأنس إياد وجدي ويوسف خالد إبراهيم وعمر أحمد عبد القادر ونور شريف كمال وآدم محمد حسني وعمر عماد محمد وأحمد أشرف محمد وإبراهيم عصام علي ومحمد السيد صبحي وعلي تامر محمد وسيف الدين محمد حنفي وزياد محمد محمود وحسين تامر عادل ويوسف محمد السعيد وعمر تامر حلمي وفاروق محمد فاروق ويوسف محمد السعيد. الرحمن أحمد عبد الوهاب وأحمد محمد السيد وأنس إياد وجدي ويوسف خالد إبراهيم وعمر أحمد عبد القادر ونور شريف كمال وآدم محمد حسني وعمر عماد محمد وأحمد أشرف محمد وإبراهيم عصام علي ومحمد السيد صبحي وعلي تامر محمد وسيف الدين محمد حنفي وزياد محمد محمود وحسين تامر عادل ويوسف محمد السعيد وعمر تامر حلمي وفاروق محمد فاروق ويوسف محمد السعيد. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد محمد حسين مدرب والكابتن محمد أحمد عليوه إداري والدكتور محمد الأطير طبيب تحت إشراف الكابتن طارق وصفى المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز والكابتن أيمن المطراوى المدير الفني لكرة السلة.

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