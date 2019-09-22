سموحة 2003 يخسر أمام دجلة 1/2

خسر فريق سموحه مواليد ٢٠٠٣ لكرة القدم أمام نظيره وادى دجلة ١/٢ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية . فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية . سجل محمد السيد اسماعيل هدف سموحه الوحيد .

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