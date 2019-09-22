المنياوي يؤجل تدريبات الإسماعيلي بسبب محمد صلاح

أعلن صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الاسماعيلي عن تأخير مران الفريق غداً الأحد في اطار الاستعداد لأهلي بني غازي في البطولة العربية. العربية. وقال المنياوي عبر تصريحات تليفزيونية أنه يتم تأخير مران الإسماعيلي حتى يتسنى للاعبي الفريق، مشاهدة محمد صلاح في مباراة الفريق، مشاهدة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، والتي تنطلق في الخامسة والنصف مساء. وواصل "سنبدا الاستعداد لمباراة أهلي بني غازي ابتداء من مساء يوم الأحد".

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