رئيس اتحاد الكرة يسافر إلى إيطاليا .. تعرف على السبب

يتوجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، غدًا الأحد، إلى إيطاليا، لحضور حفل جائزة أفضل

لاعب في العالم.

ويقام الحفل بعد غدٍ الاثنين في إيطاليا، حيث يتنافس

ومن المنتظر أن يعود الجنايني الثلاثاء إلى القاهرة بعد حضور الحفل.

