رئيس اتحاد الكرة يسافر إلى إيطاليا .. تعرف على السبب

يتوجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، غدًا الأحد، إلى إيطاليا، لحضور حفل جائزة أفضللاعب في العالم.
ويقام الحفل بعد غدٍ الاثنين في إيطاليا، حيث يتنافسعلى الجائزة، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة وفان دايك لاعب ليفربول.
ومن المنتظر أن يعود الجنايني الثلاثاء إلى القاهرة بعد حضور الحفل.
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