تعرف على نتائج دوري كرة اليد

اقيمت أمس واليوم مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة اليد، وتبقت مباراة واحدة تقام غداً بين الشرطة والداخلية. وجاءت النتائج كالتالي: فوز مصر للبترول على التصنيع بنتيجه ٣٩/٤٣ فوز بترول اسيوط على م ش ديرمواس بنتيجه ٢٠/٢٣ فوز دلفى على كفر الشيخ بنتيجه ٢١/٢٢ فوز بورسعيد على شبراخيت بنتيجه ١٨/٣٤ فوز هليوليدو على الاسماعيلى بنتيجه ٢٤/٢٨ فوز الشمس على بنها بنتيجه ٢٨/٤٠ فوز طنطا على غزل المحله بنتيجه ٢٦/٢٨ Advertisements فوز استاد المنصورة على دمنهور بنتيجه ٢١/٢٧ بنتيجه ٢١/٢٧ فوز الترسانه على الجيزه بنتيجه ٢١/٢٣ فوز القناه على الشرق بنتيجه ٢٠/٢١ فوز المنيا على ملوى بنتيجه ٢١/٢٧ فوز اسيوط الرياضى على م ش ناصر بنتيجه ١٨/٢٧ فوز طما على اسوان بنتيجه ٢٣/٢٤ فوز النصر على مدينه نصر بنتيجه ٢١/٢٣ فوز الشيخ زايد على الوطنى منوف بنتيجه ٢١/٣٠

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